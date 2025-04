Fotoserie: Kinderappel HHJO in Ridderkerk

Het thema van de dag was ”Strijd”, naar aanleiding van de geestelijke wapenrusting die beschreven staat in Efeze 6 en wat Paulus en Silas meemaakten in de gevangenis. Op het programma stonden zingen, het leren van een Bijbeltekst en spelletjes. Daarnaast is er een themalied geschreven voor deze dag. Ook in de hersteld hervormde gemeenten van Genemuiden en Kesteren werd zaterdagochtend het kinderappel gehouden.

Bekijk hier de fotoserie: