ECPM verandert van naam en wordt Europese Christelijke Politieke Partij (ECPP)

De ontwikkelingen weerspiegelen de groei en impact van de ECPP, benadrukt voorzitter Valeriu Ghiletchi. „In de afgelopen twintig jaar zijn we uitgegroeid tot een volwaardige politieke partij.”

De ECPP is de enige Europese partij die expliciet christelijke waarden in de politiek promoot en werd in 2002 opgericht. Sinds 2010 heeft de partij de status van Europese politieke partij. Momenteel is de ECPP door vier Europarlementariërs, onder wie SGP’er Bert-Jan Ruissen, in het Europees Parlement vertegenwoordigd.

„De naamsverandering verandert niet wie we zijn, maar zal onze samenwerking verbeteren”, zegt secretaris-generaal Maarten van de Fliert. Hij noemt het „een stap om de partij professioneler en effectiever te maken”.

„De nieuwe naam versterkt onze toewijding aan de Europese politiek vanuit een christelijk perspectief, gebaseerd op menselijke waardigheid en relationeel denken, geworteld in het geschapen zijn naar het beeld van God”, zegt voorzitter Ghiletchi. „Als ECPP streven we naar een Europa dat rechtvaardigheid en vrede waarborgt, waar mensen vrij en veilig zijn en waar regeringen hun burgers dienen.”