Twee gewonden en een aanhouding bij brand portiekflat Den Haag

De brand brak rond 08.00 uur uit aan de Doctor C. Hofstede de Grootstraat in de wijk Loosduinen. Inmiddels is het vuur geblust. De overige bewoners van de getroffen woning konden ongeschonden wegkomen. Andere woningen in de flat moesten tijdelijk worden ontruimd, maar mensen kunnen volgens de woordvoerster hun huis weer in.

De politie wil niets zeggen over de identiteit van de arrestant of waarvan deze wordt verdacht. Onderzoek moet volgens een woordvoerster uitwijzen wat de brand heeft veroorzaakt.