„Want Hij wist wie Hem verraden zou; daarom zei Hij: Gij zijt niet allen rein.”

U zegt: „Ik zie deze volmaakte reiniging niet bij mij”. Dan antwoord ik: Ik zie haar bij de discipelen, in deze gehele paasweek, en zelfs nog later, ook niet. Toch is zij er geweest, is zij er geweest naar de Geest. Het is een zaak van het geloof. Ziet op het doen, op de hand, op het Woord des Heeren. Ik zie het aan de vrijspraak, dat mijn schuld betaald is, hoewel ik arm ben en ik niet betaald heb.

Wat heeft de discipelen rein gemaakt? De Heere be­vochtigde hen, Hij waste hen geheel met Zijn hart, met de macht van Zijn genade, die Hem niet berouwde, die Hij uit de volheid van de volzaligheid Gods die in Jezus was, nam. Zo zette Hij hen die nog in de wereld waren, geheel rein voor Zich naar de Geest, in Zijn liefde, in een volstandigheid die de wereld en de ganse hel niet bereiken kunnen.

Hoe bevochtigt de Heere Jezus u de voeten, geliefden! Hoe wast Hij u, hoe wil Hij ook u geheel rein maken! Het gold ook degenen die door het woord van Zijn getuigen aan Hem zouden geloven, Hem niet zouden kunnen los­laten. U hoort Zijn Woord. Werp daarom de schoenen van u en strek de voeten van uw hart naar Hem uit!

Maar zij waren niet allen rein, hoewel zij gewassen waren.

_H.F. Kohlbrugge,

predikant te Elberfeld

(”Lijdensstoffen”, 1849)_