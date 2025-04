Taghi ontkent doorgeven boodschappen via advocaat

Voorafgaand aan de aanhouding zou Taghi samen met Shukrula en advocaat Carlo Crince Le Roy ruim twee uur hebben overlegd over onderzoekswensen in het Marengo-proces, laat Taghi weten in een verklaring via zijn advocaat Sjoerd van Berge Henegouwen. Die staat hem onder meer bij in zaken bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Taghi laat verder weten dat hij donderdag de hele dag niet mocht bellen met een advocaat en daarover een klacht zal indienen.

Het grote liquidatieproces Marengo loopt momenteel in hoger beroep. Taghi werd in de zaak door de rechtbank veroordeeld tot een levenslange celstraf. Het is onbekend wat de gevolgen van de aanhouding zijn voor het hoger beroep. Taghi had in de strafzaak drie advocaten. Het is onbekend of de andere twee nog doorgaan. Vito Shukrula heeft de verdediging van Taghi inmiddels neergelegd, meldde de deken van de Amsterdamse orde van advocaten eerder vrijdag.

Shukrula is de derde advocaat van Taghi die is opgepakt. Advocaat en neef Youssef werd in 2023 veroordeeld voor het doorspelen van berichten vanuit de EBI. Datzelfde jaar werd Taghi’s advocaat Inez Weski aangehouden. De strafzaak tegen haar is in de voorbereidende fase.