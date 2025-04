Dolfinarium past dierenshows aan na opdracht van RVO

Volgens de RVO vertoonden de dieren vaak onnatuurlijk gedrag tijdens de optredens. Het Dolfinarium had van de dienst tot 11 april de tijd gekregen voor verbeteringen, op straffe van een last onder dwangsom. Als voorbeelden van onnatuurlijke gedragingen noemde de RVO dolfijnen die over trainers springen of zeeleeuwen die met hun vinnen naar bezoekers zwaaien.

Het Dolfinarium heeft „een aantal elementen vervangen door andere onderdelen die passen binnen onze educatieve presentaties”, laat een woordvoerder weten. „Bezoekers zullen nog steeds een leerzame en boeiende presentatie zien waarin onze dieren natuurlijke gedragingen demonstreren, maar de invulling is op sommige punten veranderd. De specifieke elementen waar de RVO bezwaar tegen maakte, zijn vervangen door andere onderdelen”, stelt hij.

Het optreden door de RVO volgde op een handhavingsverzoek van dierenwelzijnsorganisatie Bite Back op basis van videobeelden gemaakt van overtredingen door het Dolfinarium.

Het Dolfinarium maakt bezwaar tegen een deel van de bevindingen van de RVO. „De belangrijkste reden hiervoor is dat wij van mening zijn dat er een interpretatieverschil bestaat over wat als educatieve waarde kan worden beschouwd. De RVO heeft bijvoorbeeld videobeelden beoordeeld die de volledige educatieve context misten.”

Volgens het Dolfinarium wordt het bezwaar behandeld door „de betreffende instanties. Zolang het bezwaar loopt, komen we de RVO tegemoet met de aangepaste presentaties.”