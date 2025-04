Het Parool: Amsterdam maakt excuses voor rol in oorlog

Het is de eerste keer dat Amsterdam formeel excuses aanbiedt voor de eigen rol in de Jodenvervolging. Burgemeester Femke Halsema zal namens de gemeente de verklaring uitspreken bij de Hollandsche Schouwburg op 24 april, waar jaarlijks de slachtoffers van de Shoah worden herdacht. Dat bevestigen meerdere bronnen in en rond het stadhuis tegenover Het Parool.

De excuses volgen op een onderzoek van het Niod naar de rol van gemeentelijke diensten bij de vervolging van Joodse Amsterdammers. Dat rapport moet binnenkort openbaar worden. Al eerder werd duidelijk dat Amsterdam actief meewerkte: de politie assisteerde bij razzia’s, de bevolkingsregistratie leverde adresgegevens aan de bezetter en trams van het GVB vervoerden duizenden Joden naar verzamelplaatsen voor deportatie.