Men wil niet alleen de voeten bevochtigd hebben, maar gewassen zien: voeten, handen, hoofd. Op­dat alles volkomen afgewassen is. Men wil dus een reiniging naar eigen mening en begrip, en niet overeen­komstig de wil van de Heere Jezus. Zo wil men dan eerst de heiligmaking, de goede werken, en dan het ge­loof, en men begrijpt en verstaat niet dat in het geloof alles is, en dat dit geloof wel zal werken.

Onze Heere bevochtigt intussen slechts de voeten, Hij besprengt de mens met Zijn genade, met de hand van Zijn liefde, en dan noemt Hij hem „gewassen, geheel rein”. En daar­mee moesten wij toch billijkerwijze tevreden zijn. Hij alleen is Rechter over geheel-rein-zijn, of niet-rein-zijn, en als Hij van iemand die door Hem is bevochtigd, zegt: „Hij is geheel rein”, dan kan de duivel met zijn aanklachten immers niets uitwerken. Hij maakt u geheel rein door de macht van Zijn liefde; bekommer u niet over uw heilig­making, over uw volharding, daar heeft Hij Zich over bekommerd, en omdat Hij Zich daarover bekommerd heeft, bevochtigt Hij u de voeten, besprengt Hij u met Zijn ge­nade.

In de voeten zijn de gangen van de dood of van het leven. De Heere werkt van beneden naar boven, de onderste delen van het lichaam verzoent Hij, en door deze verzoening vervult Hij de bovenste delen met Zijn Geest.

H.F. Kohlbrugge,

predikant te Elberfeld

(”Lijdensstoffen”, 1849)