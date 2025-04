Gevolgen arrestatie advocaat Taghi voor Marengo onduidelijk

De 36-jarige advocaat van Taghi is aangehouden op verdenking van deelname aan de criminele organisatie van Taghi. Volgens De Telegraaf en het AD gaat het om Vito Shukrula. Hij is opgepakt na een bezoek aan zijn cliënt in de EBI in Vught.

Shukrula is de derde advocaat van de Marengo-hoofdverdachte die is opgepakt. Begin 2023 werd de advocatenneef van Taghi, Youssef, veroordeeld. Taghi’s voormalige advocaat Inez Weski wordt eveneens verdacht van deelname aan de criminele organisatie van Taghi. Donderdag was opnieuw een voorbereidende zitting in haar zaak in de rechtbank Rotterdam.

Op 2 juni staat een voorbereidende zitting gepland in de zaak Marengo.