Leerling van school gestuurd na brandstichting op schoolplein

Beelden tonen een brandende tas op het schoolplein. Na een aantal seconden schiet er een grote steekvlam uit de tas. „Een leerling heeft een tas met explosieven in brand gestoken die tot ontploffing is gekomen”, aldus Van der Meijden. „We zijn daar enorm van geschrokken. Deze leerling heeft medeleerlingen en collega’s in gevaar gebracht. Enerzijds zijn we dankbaar dat dit geen verdere gevolgen heeft gehad en anderzijds ook zeer verontwaardigd dat leerlingen en collega’s in gevaar zijn gebracht.”

Ook de politie vermoedt brandstichting en onderzoekt de zaak. Er is nog niemand aangehouden.