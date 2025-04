Projectie brengt slachtoffers bombardement Rotterdam tot leven

Burgemeester Carola Schouten zet het project op 6 mei in gang in de stationshal van Rotterdam Centraal, waarna de namenanimatie zich volgens de organisatie „als een olievlek” verspreidt door de stad. Behalve in de stationshal zijn de namen te zien op onder meer Ahoy en het KPN-gebouw op de Kop van Zuid. Op een plataan in het centrum, die gespaard bleef tijdens het bombardement, worden de gezichten van slachtoffers geprojecteerd.

De projecties zijn te zien tot 14 mei, de dag waarop de Duitsers Rotterdam in 1940 bombardeerden. Het bombardement kostte zeker 711 mensen het leven en legde een groot deel van de stad in de as.

Initiatiefnemers van het project zijn het Comité Herdenking 14 mei, een bureau dat zich bezighoudt met kunstprojecten en een videoproductiebedrijf. „Jarenlang is het in Rotterdam vooral gegaan over de verwoeste stad en niet zozeer over de verwoeste mensenlevens”, melden zij. Het animatieproject moet daarin verandering brengen. Behalve de projecties worden op een speciale website „onvertelde verhalen” over de slachtoffers gedeeld. Mensen die verhalen kennen over de dagen rond het bombardement, bijvoorbeeld via hun familie, kunnen die met de initiatiefnemers delen.