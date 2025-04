Dodenherdenking Staphorst, Genemuiden en Opheusden dag eerder

Onder meer in Staphorst, Genemuiden en Opheusden is de dodenherdenking een dag eerder om de christelijke zondagsrust te respecteren.

„Voor ons is de zondag geen optie”, laat een vrijwilliger van de Stichting Koningsdag en 4 en 5 mei Opheusden weten. Van de mensen die normaal gesproken bij de dodenherdenking in het Gelderse dorp aanwezig zijn, is zo’n 90 procent gelovig, schat hij in. „Als we die dit jaar op 4 mei zouden organiseren, zouden er geen mensen zijn. En we willen echt samen met de inwoners herdenken.”

Ook in Staphorst is de herdenking een dag vervroegd zodat zo veel mogelijk mensen kunnen meedoen, laat een woordvoerder van de organisatie weten. De herdenking in het Overijsselse dorp bestaat onder meer uit een stille tocht, een toespraak van de burgemeester, kransleggingen en twee minuten stilte.

De organisatie achter de dodenherdenking in het Utrechtse dorp Elst meldde eerder dat het herdenken van doden „niet afhankelijk is van de dag van de week” en dat daar ook op zondag ruimte voor moet zijn. Toch heeft de organisatie besloten de herdenking op 3 mei te laten plaatsvinden, omdat veel inwoners van Elst grote waarde hechten aan de zondagsrust en een herdenking op die dag „zeer ongewenst” zouden vinden.

De gemeente Urk laat weten nog een besluit te moeten nemen over wanneer de dodenherdenking plaatsvindt. In 2014, de vorige keer dat 4 mei op een zondag viel, pleitten sommige inwoners van het vissersdorp ervoor om de herdenking niet te verplaatsen naar zaterdag. Dat gebeurde toen wel.

Plaatsen met een grote christelijke gemeenschap wijken vaker uit naar de zaterdag als 4 mei op een zondag valt. De Nationale Herdenking werd tussen 1946 en 1968 ook vaak naar 3 mei verschoven als 4 mei een zondag was. In 1968 besloot de regering dat deze herdenking altijd op 4 mei moest worden gehouden, ongeacht de dag van de week.