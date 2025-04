CJIB schoot vorig jaar minder voor aan slachtoffers

Het Centraal Justitieel Incassobureau heeft afgelopen jaar minder uitgekeerd aan slachtoffers en nabestaanden in strafzaken. Het ging in 2024 om ruim 24 miljoen euro, tegen bijna 38,5 miljoen euro in 2023. Dat bedrag lag toen hoger omdat schadevergoedingen in de MH17-zaak zijn uitgekeerd.