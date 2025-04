Handelsoorlog leidt opnieuw tot forse verliezen op beurzen Europa

De ontwikkelingen leidden tot tumult op de beursvloeren in Europa. De AEX op het Damrak verloor 3,3 procent en sloot op 796,45 punten. De MidKap zakte 2,6 procent tot 754,90 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs leverden tot 3,3 procent in. Een dag eerder veerden de Europese beurzen nog op. Daarmee toonden ze wat herstel van de zware koersval door Trumps aankondiging van ‘wederkerige’ heffingen.

Door de extra heffing van de VS voor China krijgt dat laatste land nu te maken met importbelastingen van 104 procent. De regering in Beijing maakte daarna bekend de tarieven voor Amerikaanse goederen te verhogen van 34 naar 84 procent. Het Aziatische land, de op een na grootste economie ter wereld, zwoer eerder deze week „tot het einde te vechten” tegen Amerikaanse importheffingen.

Verder hebben de lidstaten van de Europese Unie ingestemd met tegenheffingen die variëren van 10 tot 25 procent en gelden voor duizenden producten. Die waren een reactie op de verhoogde tarieven van de VS op staal en aluminium. Het landenblok heeft nog niet gereageerd op de Amerikaanse importtarieven op auto’s en de algehele importtarieven van 20 procent. Daarover presenteert de Europese Commissie naar verwachting begin volgende week een voorstel.

Niet alleen de meeste beursfondsen stonden in het rood, ook de olieprijzen gingen omlaag. Als handelsconflicten leiden tot een recessie, is de vraag naar de grondstof namelijk minder. Een vat Amerikaanse olie zakte 4,1 procent in prijs tot 57,18 dollar. Brentolie werd 3,8 procent goedkoper en kostte 60,46 dollar per vat.

De dollar verloor terrein ten opzichte van andere munten van grote economieën. Zo was de euro bij het slot van de Europese beurzen 1,2 procent meer waard, op 1,1060 dollar.