Predikant HHK uit ambt ontzet

Dat maakte het breed moderamen van de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) woensdag bekend. Het besluit is genomen door het regionaal college voor het opzicht (RCO-zuid). Ds. Juffer is de tuchtmaatregel van ontzetting uit het ambt opgelegd vanwege grensoverschrijdend gedrag.

Daarmee verliest de predikant voor onbepaalde tijd het recht om zich kandidaat te stellen voor ieder ambt in de HHK. Ook verliest hij voor onbepaalde tijd alle kerkelijke bevoegdheden die aan hem verleend waren.

Het onderzoek door RCO-zuid is begin 2023 gestart. „Hangende deze procedure was ds. Juffer reeds tijdelijk geschorst bij besluiten daterend op 30 maart 2023 en 12 mei 2023. Het nu genomen besluit is genomen naar aanleiding van een strafrechtelijke uitspraak die eind 2024 onherroepelijk is geworden”, schrijft het moderamen.

Ds. Juffer werd in juni 2024 met zijn vrouw wegens kindermishandeling veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur. Aanvankelijk kondigde het predikantsechtpaar hoger beroep aan, maar dat werd in december 2024 ingetrokken.

Tegen het besluit van de HHK kan ds. Juffer binnen een periode van dertig dagen in beroep gaan bij het generaal college voor het opzicht.