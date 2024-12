Dat bevestigt Niels Dekker, de woordvoerder van de kinderen. „Ze hebben deze week van hun advocaat te horen gekregen dat hun ouders het hoger beroep hebben ingetrokken.” Roberto Delgado, advocaat van het predikantsechtpaar, was donderdag nog niet bereikbaar voor commentaar. Hij stelde destijds hoger beroep in om de argumenten en belangen uit het vonnis nader af te kunnen wegen. De termijn van twee weken was volgens hem te kort om goed te beoordelen of er reden was voor een hoger beroep.

Het betekent dat de veroordeling van het hersteld hervormde predikantsechtpaar definitief is. In juni werden de predikant en zijn vrouw door de rechtbank van Rotterdam veroordeeld vanwege mishandeling en poging tot mishandeling van een paar van hun kinderen. Beiden kregen een taakstraf van 150 uur en moesten schadevergoedingen betalen.

Zes van de acht kinderen van het echtpaar hadden hun ouders aangeklaagd. In drie gevallen achtte de rechtbank de mishandeling bewezen. Bij de drie andere kinderen zijn de aanklachten volgens de rechter intussen verjaard.

De kinderen willen het nieuws over het intrekken van het hoger beroep nog even laten bezinken, zegt hun woordvoerder Niels Dekker. „Het geeft hun een dubbel gevoel. Aan de ene kant staat nu onomstotelijk vast dat de mishandeling van drie kinderen heeft plaatsgevonden. Niemand kan nog roepen: We moeten het hoger beroep afwachten. Aan de andere kant betekent dit ook dat de verjaring van de drie andere zaken definitief is. In een hoger beroep had het hof zich juridisch gezien nogmaals over die verjaringskwestie kunnen buigen.”

Tuchtprocedure

Henk J. is predikant binnen de Hersteld Hervormde Kerk (HHK). Vorig jaar werd hij op non-actief gezet na berichten in de media over de zaak. Dat betekent dat hij niet voor mag gaan in erediensten en ook geen kerkelijke handelingen mag verrichten. Dit verbod is nog steeds van kracht, zegt ds. D.J. Diepenbroek, scriba van het breed moderamen van de synode van de HHK, desgevraagd tegen het Reformatorisch Dagblad.

De predikant kan nog geen uitsluitsel geven over de vraag of er inmiddels een tuchtprocedure is gestart. De kerk zegt dat er nog geen scenario’s zijn voorbereid na de uitspraak van afgelopen juni. „We wilden eerst de uitkomst van het hoger beroep afwachten. Destijds is besproken dat we daarna met een reactie komen.”

Het kerkverband verwacht begin volgende week een besluit genomen te hebben over de toekomst van de predikant.