Als nu de Heere komt met Zijn Woord, met de verordende middelen, en zegt dat wij ons aan Hem hebben over te geven en ons aan het geloof hebben te onderwerpen, dan verstaan wij niet hoe in zo’n ge­loof de gehele reiniging en alle goede werken liggen opgesloten, en zouden we graag eerst onze eigen heiliging en waardigheid zien. Wij zouden graag de Heere de voeten wassen, of zonder door Hem gewassen te zijn deel met Hem hebben. Dat is echter niet mogelijk. Hij wil onze onreinheid, die niet eens onder het bereik van onze ogen komt, wegnemen, en daardoor voor Zich de zekerheid hebben dat wij eeuwig met Hem zullen zijn. Want Hij kan de heerlijke hemel die Hij verworven heeft niet voor Zichzelf houden, maar wil Zijn broeders erin meenemen, opdat Hij Zich eeuwig over hen verblijdt, en daarom wil Hij ook de zekerheid hebben dat zij in deze wereld bewaard zijn. Kortom, men krijgt nu eenmaal op geen andere wijze deel aan de Heere Jezus. Hij wil óf iemand wassen, óf hem niet hebben!

Verstaat u dit, bekommerde ziel, en zegt uw hart dan nu niet: „Daar hebt Gij mij dan, o mijn Heere en mijn God!” Ongetwijfeld zegt u met Petrus: „Hangt het daarvan af, om deel met U te hebben, Heere? Dan niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd!”

_H.F. Kohlbrugge,

predikant te Elberfeld

(”Lijdensstoffen”, 1849)_