Rabobank voor de rechter om mogelijk overtreden antiwitwaswet

Rabobank werd in 2022 als verdachte aangemerkt. De bank zegt dat gesprekken over een schikking met het OM geen resultaat hebben gehad, door een „dusdanig verschil van inzicht over zo’n afdoening”. Rabobank zegt verder alle medewerking aan het onderzoek te verlenen, maar dat op dit moment geen nadere informatie gegeven kan worden.

Het OM stelt dat Rabobank „jarenlang tekortschoot in het doen van klantonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties”. Het onderzoek van het OM richtte zich op de periode van oktober 2016 tot eind 2021 en bevindt zich in de afrondende fase.

„Het overtreden van deze wet kan grote maatschappelijke en economische gevolgen hebben. Witwassen en financiering van terrorisme zijn namelijk een bedreiging voor de integriteit van het financiële stelsel en voor de veiligheid van de Nederlandse samenleving. Het OM en de verdediging zullen met de rechtbank zittingsdata gaan inplannen.”

Om de tekortkomingen op te lossen, heeft Rabobank grote investeringen gedaan in het aannemen van veel extra medewerkers om klanten en transacties na te lopen.

De witwasregels zorgen al jaren voor problemen bij banken, maar zij kwamen er wel uit met het OM over een schikking. ING trof in 2018 een schikking met het OM van 775 miljoen euro wegens „ernstige nalatigheid”. ABN AMRO betaalde in 2021 bij een schikking 480 miljoen euro.