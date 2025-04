Het dak van nachtclub Jet Set in hoofdstad Santo Domingo kwam aan het begin van de nacht van maandag op dinsdag naar beneden. Veel mensen kwamen onder het puin terecht. Volgens lokale media waren er tussen de vijfhonderd en duizend mensen binnen.

In de nachtclub trad een bekende merenguezanger, Rubby Pérez, op. Hij raakte bedolven onder het puin en werd in de loop van dinsdagmiddag (lokale tijd) dood verklaard, meldt de Dominicaanse publicatie Listin Diario. De manager van Pérez zei dat ook een saxofonist is omgekomen. Onder de doden zijn verder een provinciegouverneur uit het noordwesten van het land en een bekende honkballer, de 51-jarige oud-pitcher Octavio Dotel.