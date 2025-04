Faber maakte geen excuses om lintjes, Abraham Kuyper ooit wel

Prutser

Wie vorige week dinsdag het vragenuur in de Tweede Kamer volgde, zal dit met stijgende verbazing hebben gedaan. Minister Faber van Asiel en Migratie kreeg pittige kritiek op haar weigering om medewerkers van haar eigen dienst, het COA, een koninklijke onderscheiding te geven voor hun inzet om asielzoekers te helpen.

Vrijwel alle fracties vielen over Faber (PVV) heen, maar zij bleef doorlopend herhalen: „Het loopt Nederland nu over de schoenen. Ik wil er alles aan doen om het tij te keren. Ministers zijn geen stempelmachines. Als ik iets niet wil tekenen, dan teken ik niet.”

Omdat de eenheid van het kabinetsbeleid in het geding was, deed de Kamer het debat een dag later nog eens dunnetjes over.

Opmerkelijk was toen hoe PVV-voorman Wilders de stuntelende minister in bescherming nam. Als ze niet van de PVV was, had hij haar ongetwijfeld de grond in geboord. Nu deed GroenLinks-PvdA-fractieleider Frans Timmermans dat op een Wildersachtige manier: „Dit is de grootste prutser die ooit in vak K heeft gezeten! Meneer Wilders moet zich schamen. Hij zou haar moeten vervangen, vandaag nog. En dat zijn coalitiegenoten deze prutser laten zitten, is een schande voor dit land en is een schande voor het landsbestuur.”

Boetekleed

Ondertussen zijn er kiezers die vinden dat Faber juist handelde en dat ze daarom zelf ook een lintje verdient. JA21-senator Annabel Nanninga sneerde daarentegen dat Faber beter is in het weigeren van lintjes dan in het weigeren van asielzoekers.

Pieter Omtzigt (NSC) reikte na afloop van het lintjesdebat heel koeltjes de hand van minister Faber. beeld ANP, Jeroen Jumelet

Het is overigens niet de eerste keer dat Nederland te maken had met een lintjesaffaire. Ook in 1909 gebeurde dat. Een baron, die in 1903 door minister-president Abraham Kuyper was voorgedragen voor een onderscheiding, bleek later diverse donaties te hebben gedaan die ten goede kwamen aan Kuypers partij, de ARP. Kuyper ontkende ten stelligste dat daarbij sprake was van opzet en wees de beschuldiging van integriteitsschending van de hand. Op enig moment erkende hij echter wel dat hij voorzichtiger had moeten opereren, met de woorden: „Het boetekleed ontsiert den man niet.”

Woorden van dergelijke strekking kwamen nog niet over de lippen van Faber.

Agenda

De Tweede Kamer debatteert dinsdagavond over het bericht dat het openbaar ministerie strafbare feiten tot zes jaar gaat afhandelen via een strafbeschikking. Het grootste deel van de woensdag is gereserveerd voor een discussie over de situatie in Syrië. Voor donderdag meldt de agenda onder meer een debat over het bericht dat de onderwijsinspectie al jaren minder basisscholen bezoekt dan is beloofd.