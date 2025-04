Dankzij Halsema kan H’ART 18 werken van Rembrandt tonen

Kaplan en zijn vrouw bouwden hun kunstbezit op tot een van de grootste en belangrijkste particuliere verzamelingen zeventiende-eeuwse kunst ter wereld. The Leiden Collection, genoemd naar de geboorteplaats van Rembrandt, omvat 250 schilderijen en tekeningen, waarvan er 75 te zien zijn op de tentoonstelling. De zeventien schilderijen en één tekening van Rembrandt zijn nog niet eerder samen tentoongesteld. Ook Kaplan zelf heeft ze nog nooit tegelijk opgehangen gezien, zegt hij, want hij ziet zijn Leiden Collection zelf als „uitleenbibliotheek van oude meesters”.

„Ik werd verliefd op Rembrandt toen ik 6 was en met mijn moeder meeging naar het Metropolitan Museum in New York”, vertelt Kaplan. Maar toen zij hem liet kennismaken met moderne kunst, kon hij in kindertaal niets anders zeggen dan: „Take me back to Wembwandt”. De liefde is nooit meer overgegaan en dankzij zijn succes als investeerder kon hij zich de Hollandse meesters veroorloven.

Naast Rembrandt zijn ook werken te zien van Frans Hals, Jan Steen, Ferdinand Bol, Jan Lievens en Gerard Dou. Kers op de taart, in de woorden van het H’ART Museum, is Jonge vrouw aan het virginaal van Johannes Vermeer. Het is de enige Vermeer in particuliere handen en is speciaal voor de gelegenheid gerestaureerd.

Het museum aan de Amstel verwacht een grote toeloop van bezoekers, ook uit het buitenland. „Hier willen mensen wel voor reizen, zoveel Rembrandts bij elkaar”, voorspelt Birnie. De tentoonstelling is te zien vanaf 9 april tot en met 24 augustus.