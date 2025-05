Mobiele eenheid treedt op tegen rellende jongeren Scheveningen

De jongeren keerden zich op een bepaald moment tegen de politie, waarbij zij met onder meer glas en stenen gooiden. Een woordvoerster van de politie zegt dat verschillende groepen via sociale media dreigementen naar elkaar hadden geuit, wat uitmondde in de vechtpartij. Na middernacht werd het rustiger op de pier in Scheveningen en werden de relschoppers verspreid, aldus de woordvoerster. Ook elders keerde de rust geleidelijk terug. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

Een verslaggever van Omroep West die ter plaatse was, meldde dat hij en een persfotograaf dekking moesten zoeken, omdat het te gevaarlijk was om verslag te doen. Verder schreef hij dat het verkeer op de wegen richting Scheveningen helemaal vaststond.

Fractievoorzitter Richard de Mos van Hart voor Den Haag heeft een spoeddebat aangevraagd over de ongeregeldheden. „Ik wil ook gebiedsverboden, huisarresten en een avondklok voor dit tuig. Daders met een asielstatus moeten meteen het land uit.”

De jongeren mogen niet wegkomen met hun daden, vindt staatssecretaris Ingrid Coenradie (Justitie). Ze reageerde bij televisieprogramma Goedemorgen Nederland als eerste bewindspersoon op de rellen: „Deze gasten moeten weten dat ze niet onaantastbaar zijn, want dit kan niet.”

Coenradie is blij dat er veel beelden zijn waarmee de daders mogelijk te identificeren zijn. „Leve de camera, zou ik zeggen. Ik denk dat het zaak is om alle beelden te bekijken en mensen op te kunnen pakken.”

De staatssecretaris benadrukt ook de verantwoordelijkheid van de ouders van de jongeren: „Het zijn 13-, 14-jarigen, dat zijn nog kinderen. Ik vraag me af wat die ouders hiervan vinden.”

Dilan Yesilgöz, fractieleider van de VVD, is het op X met de staatssecretaris eens: „Wat het tuig betreft: zo snel mogelijk voor een rechter en stevig straffen.”

Voorzitter Nine Kooiman van de Nederlandse Politiebond (NPB) reageert ook verbolgen op X. „Wat een geweld tegen politiemensen. Hoop dat iedereen veilig en heel is thuisgekomen. Je zal er maar staan en deze waanzin weer in linie moeten zetten. Hulde dat ze er stonden, maar wat een opgave”, aldus Kooiman.