Trump dreigt topuniversiteiten met dichtdraaien geldkraan

De gerenommeerde Princeton University ontving vorige week de mededeling van het ministerie van Onderwijs dat de federale subsidies voor universitair onderzoek zijn opgeschort. De regering eist dat de universiteit krachtiger maatregelen neemt tegen antisemitisme. Het gaat om een totaalbedrag van ongeveer 450 miljoen dollar, goed voor 18 procent van de totale inkomsten van Princeton.

Voor het universiteitsbestuur kwam deze mededeling onverwacht. Weliswaar was bekend dat de regering-Trump eist dat de universiteiten elke vorm van pro-Palestijnse protest de kop in drukken, maar Princeton was daartegen opgetreden. Daarom ging het bestuur ervan uit dat het niet zou worden geraakt door de taskforce tegen antisemitisme die Trump heeft ingesteld. De regering had Princeton ook niet opgenomen in de lijst van tien universiteiten die specifiek zouden worden onderzocht vanwege antisemitisme. Vandaar de verbazing bij het bestuur.

Negen miljard

Een week daarvoor ontving het bestuur van Harvard University een lijst met vragen en eisen die naar tevredenheid van Washington moeten worden beantwoord wil de universiteit de 9 miljard overheidssubsidie behouden. In de brief van de regering-Trump staat dat Harvard „fundamenteel gefaald heeft in het beschermen van Amerikaanse studenten en docenten tegen antisemitisch geweld”.

In de brief stelt de regering dat de subsidie geen recht is, maar een gunst. „De Amerikaanse belastingbetalers investeren enorm in hogescholen en universiteiten” en „elke investering is gebaseerd op prestaties van de ontvanger. Ze zijn niet gebaseerd op gewoonte of recht.”

Voordat Harvard en Princeton te horen kregen dat hun subsidies ter discussie staan, waren Columbia University en de University of Pennsylvania aan de beurt. Vorige maand hoorde laatstgenoemde dat ze voorlopig voor 175 miljoen dollar gekort wordt omdat ze „een man toeliet als deelnemer aan het dameszwemteam.” De regering-Trump wil dat dit transgenderbeleid wordt gewijzigd.

„Deze eisen zijn autoritaire afpersing” Ryan Enos, medewerker Harvard

De Columbia University dreigde 400 miljoen subsidie mis te lopen omdat ze antisemitisme tolereerde. Vorig jaar was deze universiteit het centrum van de pro-Palestijnse studentenprotesten. Op het allerlaatste moment is deze korting voorkomen doordat het bestuur de voorwaarden van de regering-Trump accepteerde. Voortaan is het dragen van gezichtsmaskers, die de protesterende studenten vaak ophadden op de campus, verboden. Veiligheidsagenten mogen nu personen verwijderen of arresteren. Cursussen over het Midden-Oosten, Zuid-Azië en Afrika moeten tegen het licht worden gehouden.

Vorige week maakte het Witte Huis ook bekend dat de regering van plan is om 510 miljoen dollar aan federale contracten en subsidies voor Brown University te blokkeren. Op deze universiteit waren vorig jaar botsingen over de oorlog in Gaza. Maar het was ook een van de weinige universiteiten die deals met studenten sloten om hun protestkampen in het voorjaar te beëindigen. Deze overeenkomsten werden nadien bekritiseerd omdat ze te soft waren voor studenten.

Communistenjacht

Protesten tegen het optreden van de overheid zijn er ook. De bestuursvoorzitter van Princeton, Christopher L. Eisgruber, noemde de maatregelen tegen Columbia University „de grootste bedreiging voor Amerikaanse universiteiten sinds de communistenjacht van de jaren vijftig”.

Ongeveer 800 medewerkers van Harvard hebben in een open brief het bestuur van de universiteit opgeroepen niet in te gaan op de eisen van de regering. Ryan Enos, de medeauteur van deze brief, zei donderdag in een bericht dat de eisen „autoritaire afpersing waren, geen serieuze beleidsdoelen”. Hij drong er bij Harvard op aan ze af te wijzen.

Alan Garber, de bestuursvoorzitter van Harvard, schreef vorige week in een reactie op het bericht van de federale overheid: „Er staat hier veel op het spel. In een langdurig partnerschap met de federale overheid hebben we baanbrekend onderzoek gelanceerd en gekoesterd dat talloze mensen gezonder en veiliger, nieuwsgieriger en kundiger heeft gemaakt, en hun leven, hun gemeenschappen en onze wereld heeft verbeterd.”

Garber benadrukte dat de universiteit de afgelopen vijftien maanden „aanzienlijke inspanningen” heeft geleverd om antisemitisme aan te pakken, en voegde eraan toe dat er nog steeds meer werk te doen is.