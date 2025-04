Miljardair Ackman: Trump voert ‘economische kernoorlog’

Ackman, de topman van investeringsbedrijf Pershing Square Holdings, zegt in een bericht op X dat Trump een pauze moet houden met zijn tarieven en dat handelsgeschillen via onderhandelingen moeten worden opgelost. De president dreigt volgens Ackman het vertrouwen van het internationale bedrijfsleven te verliezen.

„De president heeft de mogelijkheid om een time-out van 90 dagen uit te roepen. Maar als we juist een economische kernoorlog gaan voeren met elk land in de wereld, dan zullen bedrijfsinvesteringen tot stilstand komen, consumenten hun portemonnees sluiten en brengen we ernstige schade toe aan onze reputatie in de wereld, wat mogelijk tientallen jaren kan duren om te herstellen”, aldus Ackman.