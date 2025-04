Terug in de tijd met pienter pookje

Met de routebeschrijving op mijn schoot tuffen we in een crèmekleurige DAF 33 door de Brabantse Kempen. De raampjes van het voertuig staan open en de tweecilinder snort genoeglijk. „Moest ik wel hier rechtsaf?” klinkt het naast me, „want ik kan niet achteruit.”

Gelukkig voor ons is die mogelijkheid er wel. Toch berust de uitspraak niet helemaal op een onwaarheid. De DAF 33 werd bekend om zijn ”pientere pookje”. Hij was de eerste auto ter wereld met een automatische versnellingsbak: de variomatic. Door het pookje –een ietwat iele hendel met een stevig, zwart handvat– te bedienen kun je met dezelfde snelheid voor- of achteruitrijden. Bij de kennismaking met het voertuig leerden we van de eigenaar dat het beter is voor het inwendige van de oldtimer om niet te schakelen als de motor draait.

Vooral oudere dames kochten de auto

De eerste DAF 33 kwam in 1967 op de markt. Vooral in de beginjaren had het voertuig niet zo’n goed imago. Veel Nederlanders die het schakelen gewend waren, schatten de automaat niet op waarde. Vooral oudere dames kochten de auto. Ons bevalt dat pientere pookje wel. Ooit maakten we een rondrit in een rasechte deux-chevaux en zijn schakelschema zorgde, vooral aan het begin van de tocht, voor de nodige verwarring.

Pienter pookje. beeld RD, Anton Dommerholt

De Kempen –het gebied waar we doorheen rijden– bestaat uit een Nederlands en een wat groter Belgisch deel. De stad Eindhoven wordt gezien als de hoofdstad van de Brabantse Kempen – de Nederlandse helft. De naam is afgeleid van het Latijnse woord ”campina”. Dat betekent open vlakte. Lange tijd stond de streek bekend als niemandsland. Nu heeft het Kempenland, zoals de streek ook genoemd wordt, verschillende gezichten. Oude dorpjes, akkerland, bossen en heidegebieden wisselen elkaar af.

Wat ons ook opvalt, zijn de talloze aardbeienkwekerijen waar we langsrijden. Noord-Brabant wordt de aardbeientuin van Nederland genoemd, leert internet ons. Twee derde van de Nederlandse oogst komt uit deze streek. Als het zomer is, kun je op verschillende erven terecht voor een bakje aardbeien. Bij sommige kwekerijen mag je de rode vruchten zelf plukken.

Onthaasten

„Kun je je voorstellen dat je met zo’n auto op vakantie gaat?” vraagt mijn echtgenoot, terwijl hij behendig door de bocht stuurt. De rijwind blaast door onze haren. In de tuin van een villa met een rieten dak maait een man het gras. Hij wuift vrolijk. Wij zwaaien enthousiast terug. De geur van versgemaaid gras zweeft ons achterna. De tweejarige peuter zingt, boven het geluid van de motor uit: „Poesje mauw, kom eens gauw.” Haar rechterhand omklemt haar geliefde poppenkind.

Een snelwegwaardige snelheid bereikt het voertuig niet

Het geluid van de tweecilinder, het gerammel van de onderdelen bij het passeren van een kuil en het ontbreken van stuurbekrachtiging zorgen ervoor dat mijn zintuigen op scherp staan. Op vakantie met de DAF 33? Ik moet even over een antwoord op die vraag nadenken. Een snelwegwaardige snelheid bereikt het voertuig niet. Wat hij wel biedt? Een flinke portie onthaasten en een vleugje nostalgie. Onder in mijn tas ligt mijn mobiele telefoon – onaangeraakt. Het ding lijkt niet te passen bij het prettige gevoel van vervlogen tijden dat de auto oproept. Een rit in de oldtimer staat voor vertragen en een ”digitale detox”, concludeer ik: een verademing voor de moderne mens. Een verademing die ik graag ervaar. Voor een middag bijvoorbeeld.

Nieuws in beeld beeld RD, Anton Dommerholt MiFaSoleX. beeld RD, Anton Dommerholt Het interieur. beeld RD, Anton Dommerholt

Appeltaart

We huurden de auto bij MiFaSoleX. Het bedrijf is gevestigd in Maarheeze, een dorp in Noord-Brabant in de buurt van Eindhoven. Peter Crooymans is de eigenaar van de garage. „Onze oldtimers worden vooral gehuurd voor bedrijfs- of familie-uitjes”, vertelt hij. In een DAF 33 is ruimte voor maximaal vier personen.

Crooymans biedt verschillende (groeps)arrangementen aan. Zo kun je voor 195 euro in een DAF door Oost-Brabant toeren of naar Thorn –het witte stadje– in Limburg rijden. Aan het begin van iedere rit krijg je een routebeschrijving mee. Als je een auto huurt bij MiFaSoleX, mag je hem vierenhalf uur ‘houden’. Die tijd heb je niet nodig voor de reis. In het programma is er voldoende ruimte voor een heerlijke kop koffie met een stuk appeltaart in een van de karakteristieke dorpskernen op de route. Een historische abdijkerk, een prachtig natuurgebied en een knus boscafé: in de beschrijving staan genoeg tips voor onderweg vermeld.

In een DAF 33. beeld RD, Anton Dommerholt

Voor fanatieke collega’s of competitieve familieleden is er de puzzeltocht door de Kempen. Het doel is om tijdens de rit vragen op te lossen. De goede antwoorden? Die krijg je bij terugkeer in Maarheeze.

Voor ons geen puzzeltocht. Halverwege de rit, aan het begin van de terugreis, draaien we met een scherpe bocht de provinciale weg af, een zijweg op. Zo’n 100 meter voordat de verharde weg overgaat in een zandpad ontwaren we boscafé de Soete Inval, Someren. Op het terras aan de achterkant van het café laten we ons neerzakken bij een van de tafels op een rieten stoel. Het is er een komen en gaan van wandelaars – al dan niet met een hond. Het natuurpark de Heihorsten achter de Soete Inval lijkt zich goed te lenen voor een stevige wandeling. Een geschikte activiteit voor een volgende zonnige zaterdagmiddag. Nu buigen we ons over de menukaart. De keuze is reuze: een puzzel naar ons hart.

> mifasolex.nl