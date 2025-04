Veldkamp: Aanval op ambulances Gaza lijkt schending oorlogsrecht

Veldkamp wil dat er een „stevig onderzoek” komt naar de Israëlische aanval waarbij vijftien hulpverleners om het leven kwamen. De ambulances werden op 23 maart bij Rafah beschoten. Ze hadden zwaailichten aan en werden direct onder vuur genomen toen ze stopten.

Israël zei eerder dat de voertuigen niet herkenbaar waren als ziekenwagens en zonder licht reden. Ook zei het Israëlische leger dat strijders van Hamas en Islamitische Jihad meereden in de auto’s.

Nederland heeft de aanval veroordeeld. Israël is een nieuw offensief begonnen in de Palestijnse kuststrook die sinds de aanval van Hamas op Israël anderhalf jaar geleden bijna voortdurend onder vuur ligt. „Het Palestijnse lijden in de Gazastrook is niet te verdragen”, aldus Veldkamp.