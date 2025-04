Plaquette onthuld voor onderwaterzetting Wieringermeer

De plaquette staat bij een boom die vrijdag werd geplant op initiatief van het 35-jarige partnerschap tussen de parochies van Wieringen Wieringermeer en Bad Berka in Duitsland. „80 jaar na de onderwaterzetting van de Wieringermeer in 1945, planten wij deze boom om onze gedeelde geschiedenis, verbondenheid en wederzijds respect te herdenken en vieren”, staat op het plaquette.

„Hoe we ooit, lang geleden tegenover elkaar stonden, zo zijn we hier bij elkaar en koesteren we het feit dat we al zo lang waardevolle bondgenoten zijn”, zei burgemeester Rian van Dam van Hollands Kroon tijdens de onthulling waar tientallen Duitse en Nederlandse gasten bij waren.