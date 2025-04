Ds. J.A. Weststrate neemt beroep aan naar gereformeerde gemeente in Nederland Bruinisse

Dat bevestigde de scriba van de gemeente vrijdagavond.

Ds. J.A. Weststrate is sinds april 2021 predikant van de ggiN te Gouda-Stationsplein. Eerder was hij predikant te Terneuzen (2009), Pretoria (Zuid-Afrika, 2014) en Elspeet (2018).

De ggiN te Bruinisse, geïnstitueerd in 1849, telt zo’n 600 leden en is vacant sinds ds. A. Schultink in 2010 naar Gouda-Stationsplein vertrok.