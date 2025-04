Britse antiabortusactivist veroordeeld voor aanspreken vrouwen

In een nu al twee jaar slepende rechtszaak werd de 64-jarige antiabortusactiviste Livia Tossici-Bolt schuldig bevonden aan het verstoren van de openbare orde. De openbaar aanklager eist dat de kosten van 64.000 pond worden vergoed. Het is nog niet duidelijk welk deel Tossici-Bolt hiervan dient te betalen.

„Ik ben hier om u te spreken.” Deze op een plakkaat geschreven woorden liggen ten grondslag aan de rechtszaak tegen Tossici-Bolt. De geboren Italiaanse werd begin maart 2023 gearresteerd omdat ze het plakkaat met deze oproep omhooghield in de buurt van een abortuskliniek in Bournemouth.

Ongeboren leven

De plek waar ze stond was enkele maanden eerder verklaard tot een ”bufferzone” waar geen antiabortusprotesten mochten worden uitgevoerd. Toen Tossici-Bolt werd aangesproken door een agent, maakte ze naar eigen zeggen duidelijk dat ze niet aan het protesteren was en dat ze niemand lastigviel. „Ik was daar om te luisteren”, vertelde ze enige maanden geleden bij een ontmoeting, buiten de bufferzone, in de buurt van de abortuskliniek in Bournemouth.

Ze werd gearresteerd en kreeg een boete opgelegd. Die weigerde Tossici-Bolt te betalen. Dat resulteerde in een rechtszaak die begin maart plaatsvond in het gerechtshof van Poole, een kuststad nabij Bournemouth. Deze vrijdag volgde het vonnis. Tossici-Bolt is opnieuw schuldig bevonden.

Volgens districtsrechter Orla Austin is er bij Tossici-Bolt sprake van „een gebrek aan besef dat haar aanwezigheid een kwalijk effect heeft op de vrouwen die de kliniek bezoeken en op medewerkers van de kliniek en omstanders. Ik accepteer dat hier gaat om een diep ervaren geloof. Maar deze zaak gaat niet over de vraag of abortus goed is of verkeerd, maar over de vraag of de aangeklaagde in overtreding was van een wet op openbare orde (Public Spaces Protection Order).”

Heidi Stewart, de directeur van de abortuskliniek, is blij met de veroordeling. „Het vonnis beschermt vrouwen en onze medische staf”, verklaarde Stewart tegenover de BBC. „In de jaren voor de bufferzone waren er meer dan 500 meldingen van situaties waarin klanten of personeel werden lastiggevallen.”

De rechtszaak van de activist kreeg deze week internationale aandacht

Tossici-Bolt is een gepensioneerde medicus. Ze woont al ruim twintig jaar in de buurt van Bournemouth. Ze geeft leiding aan de groepering 40 Days for Life, waarbinnen ongeveer dertig vrijwilligers zich inzetten voor het ongeboren leven. Niet door mensen te veroordelen, maar door hulp te bieden. Het gaat wat Tossici-Bolt betreft om respect. Respect voor het ongeboren leven, maar ook om respect voor de moeder en de vader.

Opgetogen

Haar rechtszaak kreeg deze week internationale aandacht. Het Amerikaanse bureau voor Democracy, Human Rights & Labor, onderdeel van het ministerie van Buitenlandse Zaken, bracht in het weekeinde een verklaring uit waarin zorgen werden uitgesproken over het naleven van de vrijheid van meningsuiting in het Verenigd Koninkrijk. „Wij volgen de ontwikkelingen in de zaak tegen Livia Tossici-Bolt met belangstelling”, stond er in de verklaring. Een vertegenwoordiger van het ministerie heeft met Tossici-Bolt over haar rechtszaak gesproken.

„Er komt geen vrije handel met het Verenigd Koninkrijk zonder vrijheid van meningsuiting” JD Vance, vicepresident Amerika

Het zorgde de afgelopen week voor talloze berichten in Britse media. In een verklaring via advocaten van Alliance Defending Freedom (ADF), een Amerikaanse groepering die haar juridisch bijstaat, liet Tossici-Bolt „opgetogen” te zijn met de steun van Amerikaanse zijde. „Het betreurt me dat het Verenigd Koninkrijk wordt gezien als een internationaal beschamend voorbeeld als het gaat om vrijheid van meningsuiting.”

De zaak tegen Tossici-Bolt zorgt voor verdere complicaties. De Amerikaanse vicepresident JD Vance heeft laten weten dat er geen handelsverdrag komt met het Verenigd Koninkrijk zolang de vrijheid van meningsuiting in het geding is. „Geen vrije handel zonder vrijheid van meningsuiting”, liet hij deze week weten.

Dat is van groot belang na de invoering van de importtarieven voor vrijwel alle landen die president Donald Trump woensdag aankondigde. Het Verenigd Koninkrijk kwam er redelijk genadig af met een tarief van 10 procent, maar hoopt deze tarieven helemaal te kunnen vermijden met het sluiten van een handelsverdrag.

Volgens de Britse minister van Economische Zaken Joshua Reynolds is de Britse vrijheid van meningsuiting geen onderdeel van de onderhandelingen, zo liet hij weten in The Guardian. Tal van Britse media, waaronder The Daily Telegraph, citeren echter onderhandelaars die toegeven dat het onderwerp ter sprake is gekomen.