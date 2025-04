Omroepen en NPO ‘overvallen’ door plannen Bruins voor NTR

Bruins maakte vrijdag bekend dat de taken van de NTR wel blijven bestaan, maar dat die worden ondergebracht in de vier of vijf omroephuizen waarin Bruins alle omroepen wil onderbrengen.

„We onderschrijven de woorden van de minister dat een structuur met omroephuizen goed is voor ‘de bestuurbaarheid, slagkracht en efficiëntie van het bestel’”, aldus het CvO en de NPO. „De herinrichting van een bestel dat al zolang bestaat, zal een forse inspanning van de NPO en de omroepen vragen. Ook geeft het onzekerheid voor medewerkers.”

De partijen benadrukken dat het belangrijk is om verschillende geluiden te laten horen bij de NPO. „Het zorgt ervoor dat grote en kleine groepen in onze maatschappij zich herkennen en vertegenwoordigd zien in onze programma’s.”

De NPO en het CvO vinden het goed dat de minister de budgetten op „een heldere manier” onder de omroepen wil verdelen, maar plaatsen daar wel een kanttekening bij. „Het neemt niet weg dat wij ons grote zorgen maken over de aangekondigde bezuinigingen. Die zullen onherroepelijk gevolgen hebben voor de programmering, dat geeft de minister ook toe. Wij willen keihard werken aan een sterke en onafhankelijke publieke omroep, maar dan hebben we voldoende middelen voor onze programma’s nodig.”