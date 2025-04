Heinen verwacht nog ‘moeilijke gesprekken’ over voorjaarsnota

Heinen hoort ook de pleidooien, mede uit coalitiekringen, om desnoods de staatsschuld wat te laten oplopen om bijvoorbeeld de hard oplopende kosten voor levensonderhoud te dempen. Maar hij blijft erbij dat dit kabinet geen „bonnetjes laat liggen” voor toekomstige generaties. „Wij hebben andere afspraken gemaakt”, zegt hij, verwijzend naar het hoofdlijnenakkoord tussen PVV, VVD, NSC en BBB.

De discussie binnen het kabinet hoopt Heinen vrijdag af te ronden. De voorjaarsnota is in eerste instantie bedoeld om te kijken waar zich mee- en tegenvallers voordoen, en de lopende begroting weer in balans te brengen.