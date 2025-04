Brandweer blust nog steeds na op heide bij Ede

Die hotspots zijn plekken waar nog veel warmte in de grond zit. Gespecialiseerde brandweermensen te voet proberen die warmte laag voor laag uit de grond te halen. Maar doordat de rook door de weersomstandigheden laag bleef hangen, konden ze hun werk moeilijk uitvoeren. „Dat resulteert erin dat we nog steeds bezig zijn en zoals we het nu inschatten gaat het nog de rest van de dag duren.”

In totaal heeft zo’n 130 hectare heide in brand gestaan. In dat hele gebied zitten hotspots, aldus de woordvoerder. Die worden met onder meer drones gedetecteerd. Vrijdagochtend vroeg zijn nog zestig tot zeventig brandweermensen ter plaatse. „We bekijken continu de situatie en hoe we die het beste kunnen aanpakken.”

De gespecialiseerde brandweermensen die te voet de hotspots proberen aan te pakken hebben een deel ervan kunnen bestrijden. Ook tankautospuiten blussen nog na. „Sommige gedeeltes zijn moeilijker bereikbaar voor tankautospuiten, bijvoorbeeld heel bebost gebied. Dan is het ideaal als je mensen te voet kunt inzetten.”

