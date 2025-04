Brand op heide Ede onder controle, vuur nog niet uit

De natuurbrand op de Ginkelse Heide bij Ede is nog altijd niet onder controle. Sinds donderdagmiddag zijn ruim driehonderd brandweerlieden bezig om de brand onder controle te krijgen. De brandweer krijgt hulp van Defensie met een Chinook-helikopter. Die vliegt af en aan om per keer ruim 7500 liter water op de brandende natuur te werpen, zag een ANP-verslaggever ter plaatse.

De toegang tot het gebied waar de brand woedt is afgezet. Er zijn nog altijd veel hulpdiensten op de been en er is ook nog rook zichtbaar.

De N304 tussen Ede en Apeldoorn, die vlak langs het gebied loopt waar de brand woedt, is in beide richtingen dicht. De N224, een andere weg die urenlang dicht was, is weer open.