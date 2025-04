Protesten in België om omstreden uitspraak in verkrachtingszaak

Het Herbert Hooverplein in Leuven stond afgeladen vol. Op borden die de betogers bij zich hadden stond onder meer „what about her talent?” en „vrouwen zijn ook getalenteerd en geëngageerd”. Het protest in Gent was georganiseerd door vier studenten. „We pikken de straffeloosheid voor daders van seksueel misbruik niet meer”, zei een van de initiatiefnemers in Gent, die vindt dat studenten niet meer veilig zijn. „Dit is de zoveelste keer dat een verkrachter vrijuit gaat.”

Dinsdag legde de rechtbank in Leuven geen straf op aan een geneeskundestudent die schuldig werd bevonden aan verkrachting van een andere student, omdat het ging om „een getalenteerd en geëngageerd persoon” met een blanco strafblad. „Door hem schuldig te bevinden, maar geen straf te geven, krijgt hij schuldbesef en worden nieuwe feiten voorkomen, zonder de man maatschappelijk te ontwrichten.” De uitspraak leidde tot veel verontwaardiging.

Door alle ophef heeft de rechtbank donderdag het vonnis online gezet. „Dit vonnis heeft de voorbije dagen zeer veel commotie teweeggebracht. De rechtbank wenst iedereen volledig te informeren en stelt daarom het vonnis ter beschikking op haar website.” Het Openbaar Ministerie is in beroep gegaan tegen de uitspraak.