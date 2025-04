Deel studie aardwetenschappen mogelijk van Amsterdam naar Utrecht

De UU kijkt onder meer of het mogelijk is dat Amsterdamse studenten hun opleiding in Utrecht afronden. Verder kan „een beperkt aantal onderzoekers” misschien overstappen naar Utrecht. „Dat zal gaan om onderzoekers die beschikken over voor Nederland unieke aardwetenschappelijke expertise”, meldt de Utrechtse universiteit donderdag. Die verwacht dat er binnen enkele weken meer duidelijkheid komt.

De VU bezuinigt omdat het aantal studenten daalt, de kosten stijgen en het kabinet bezuinigt. De faculteit waar de studie aardwetenschappen onder valt, wil zich meer richten op onderzoek naar klimaatverandering en natuurrampen. Studenten en docenten hebben meerdere keren gedemonstreerd tegen de plannen.

De financiële nood speelt ook bij andere universiteiten. Zo hebben de Universiteit Twente in Enschede en de Roosevelt Academy in Middelburg al tientallen medewerkers ontslag aangezegd. Diverse andere universiteiten hebben aangekondigd dat studies verdwijnen.