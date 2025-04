Ds. M.L. Dekker neemt beroep aan naar gereformeerde gemeente Berkenwoude

Hij bedankte voor de overige op hem uitgebrachte beroepen.

Ds. Dekker was sinds 2019 werkzaam als predikant van de gemeente Nechama in Nof haGalil, Israël. Van 2004 tot 2017 werkte hij hier ook al – Nof haGalil heette toen nog Nazareth-Illit. Daarvoor was hij werkzaam in Nigeria.

In 2023 werd bekend dat de predikant zijn werk in Israël zou gaan afbouwen en per april 2025 beroepbaar zou zijn.

De gg te Berkenwoude heeft nooit een eigen predikant gehad. Per 1 januari telde de gemeente 511 (doop)leden.