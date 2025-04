Halvering eigen risico zorg verhoogt zorgpremie met 199 euro 

De regering voorspelt die stijging naar aanleiding van het wetsvoorstel van zorgminister Fleur Agema (PVV) dat die verlaging moet vastleggen. Het plan wordt binnenkort in de ministerraad besproken.

De coalitiepartijen spraken in de formatie af het eigen risico significant te verlagen van 385 euro naar 165 euro. Aanvankelijk wilde de PVV het eigen risico helemaal afschaffen.

De verlaging wordt deels doorberekend in het premiebedrag. Het kabinet houdt rekening met een stijging van 199 euro per jaar per persoon, ofwel ruim 16 euro per maand, puur door de ingreep op het eigen risico.

Gezonde mensen

Gezonde mensen met een inkomen dat te hoog is om zorgtoeslag te krijgen ondervinden volgens De Telegraaf de meeste nadelen van de halvering. Zij krijgen wel de hele premieverhoging van 199 euro per persoon, maar profiteren niet van het lagere eigen risico of de stijging van de zorgtoeslag.