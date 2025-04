Demonstratie in Leuven na uitspraak verkrachtingszaak student

De 24-jarige student verkrachtte in 2023 een medestudente. De rechtbank achtte de feiten bewezen, maar legde geen straf op „wegens zijn gunstige persoonlijkheid”. „Hij is nog jong en heeft een blanco strafblad”, aldus de rechter. „Door hem schuldig te bevinden maar geen straf te geven, krijgt hij schuldbesef en worden nieuwe feiten voorkomen, zonder de man maatschappelijk te ontwrichten.”

De demonstratie is om 18.00 uur in het centrum van Leuven. Organisator Hanna De Boe benadrukt dat de verkrachtingszaak slechts één geval is. „Het gebeurt elke dag en niet alleen in Leuven. We willen dit seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag een halt toeroepen. Het debat is er vandaag veel te weinig. Beleidsmakers moeten iets structureels veranderen.”

Dat de student een opschorting van straf heeft gekregen en dus niet veroordeeld is, maakt De Boe „boos”, maar ze wil geen uitspraken doen over het vonnis. „Gevoelsmatig maakt het me boos dat ‘een goede en geëngageerde persoonlijkheid’ een argument is in een uitspraak, maar we willen vooral naar de toekomst kijken”, zegt ze. „We moeten in de eerste plaats zorgen dat het niet meer gebeurt. Daarom voeren we actie.”

Het ziekenhuis waar de student wordt opgeleid tot gynaecoloog, heeft hem dinsdag op non-actief gesteld. UZ Leuven spreekt van een voorzorgsmaatregel terwijl de kwestie wordt behandeld.