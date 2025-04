Duitsland begint met opbouw permanente brigade in Litouwen

De afgelopen jaren waren er al wel Duitse troepen in Litouwen gelegerd, maar die bleven er steeds maar even. Dat geldt ook voor de andere NAVO-militairen in het land, onder wie 270 Nederlanders.

Brigadegeneraal Christoph Huber noemde zijn missie „de bescherming, vrijheid en veiligheid” van de Litouwse bondgenoot aan de oostflank van de NAVO. Door dit te doen worden ook het NAVO-grondgebied en Duitsland beschermd.

Als reactie op de veranderde veiligheidssituatie in Europa en het agressieve gedrag van Rusland had de Duitse regering toegezegd een gevechtsklare en onafhankelijk opererende eenheid permanent in Litouwen te stationeren. De brigade moet in 2027 gereed zijn. Er zijn maximaal 5000 soldaten gepland, met als hoofdbasis een kazerne met een militair oefenterrein in Rudninkai.

Nederland maakt tot dusver geen aanstalten om zijn aandeel in de NAVO-macht in Litouwen daar permanent te stationeren. Dat zou een flinke aanslag op personeel, materieel en financiën betekenen. Zonder dat het heel veel toevoegt, hoezeer Litouwen er ook op aandringt, zeggen NAVO-bronnen.

Het legeren van (extra) troepen in de Baltische landen door bepaalde landen kan militairen van andere NAVO-landen daar vrijspelen voor een eventuele toekomstige zogenoemde geruststellingsmacht in Oekraïne. Zowel Duitsland als Nederland is vooralsnog terughoudend om daaraan bij te dragen.