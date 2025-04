EU wil boost voor Europol om interne veiligheid te verbeteren

De zogeheten Europese interne veiligheidsstrategie richt zich op cybercriminaliteit, de georganiseerde misdaad en terrorisme. Daarin speelt Europol een „cruciale rol”, aldus de commissie. Daarvoor moeten lidstaten meer gegevens uitwisselen met Europol en elkaar.

Ook moet Europol, gevestigd in Den Haag, beter samenwerken met andere Europese agentschappen Frontex, Eurojust en EPPO. Dat zijn EU-instituten die zich bezighouden met justitie of grensbewaking. Door met hen samen te werken, hoopt de EU dat Europol beter wordt in het aanpakken van grensoverschrijdende criminaliteit of zaken die juridisch complex zijn.

De EU wil ook strengere regels voor het verhandelen van wapens en drugs. De commissie wil eveneens een nieuwe strategie opstellen voor het tegengaan van mensenhandel.

Om terrorisme tegen te gaan, wil de Commissie zich erop richten dat radicalisering, met name bij jongeren, eerder wordt herkend. Hoe ze dat precies gaat doen, is niet duidelijk. Ook kijkt de Commissie of het haalbaar is om een systeem op te zetten om terrorismefinanciering in de hele EU te traceren.

De lidstaten en het Europees Parlement moeten nog stemmen over het voorstel. De plannen moeten de komende vier jaar worden uitgewerkt.