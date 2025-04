Baptistengemeente in Rome vangt bot bij Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Het EHRM heeft de zaak van de baptistengemeente in Rome vorige week niet-ontvankelijk verklaard, meldde Alliance Defending Freedom (ADF) International, een organisatie die opkomt voor vrijheid van godsdienst.

De baptistengemeente stapte in oktober 2024 naar het EHRM, nadat het Italiaanse hooggerechtshof in juni had geoordeeld dat het gebouw waarin zij samenkomt niet op een kerk lijkt en dat de gemeente daarom onroerendgoedbelasting moet betalen.

De gemeente komt samen in een voormalig winkelpand in het centrum van Rome. Het Italiaanse hooggerechtshof is van mening dat het geen kerk is, „omdat het de intrinsieke kenmerken van een religieus gebouw mist”. De gemeente moet daarom jaarlijks minimaal 6000 euro aan onroerendgoedbelasting betalen. In totaal gaat het inmiddels om een bedrag van 50.000 euro.

Het EHRM wilde de zaak niet in behandeling nemen, omdat „de nationale rechtsmiddelen” niet zouden zijn uitgeput. ADF International wijst erop dat het Europees Hof dit niet heeft uitgelegd en is juist van mening dat „Breccia di Roma geen andere nationale rechtsmiddelen meer heeft”.

Discriminatie

Nu het EHRM de zaak niet-ontvankelijk heeft verklaard, moet Breccia di Roma tienduizenden euro’s aan belastingen betalen of „structurele wijzigingen” aanbrengen aan haar kerkgebouw om aan de eisen van de autoriteiten te voldoen, aldus ADF International.

SGP-Europarlementariër Bert-Jan Ruissen noemde het eerder „discriminatie” dat de gemeente belasting moet betalen omdat de Italiaanse rechter haar kerkgebouw aanzag voor een winkelpand.