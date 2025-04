In 2026 verschijnt laatste druk van het Groene Boekje

Het Groene Boekje werd voor het eerst uitgegeven in 1954 en sindsdien eens in de tien jaar fysiek afgedrukt en uitgegeven. In 2015, toen de recentste editie uitkwam, werden er nog 17.000 exemplaren verkocht, in 2023 gingen er 1700 edities over de toonbank, aldus Van Neste. Intussen zijn nieuwe spellingen en betekenissen online te vinden via de website van de Taalunie. In 2024 zochten 1,9 miljoen unieke bezoekers daar taaladvies op, weet de algemeen secretaris. Inmiddels is het boekje een uittreksel van de onlinelijst, aldus Van Neste.