Weer gedoe rond Faber en prinses Laurentien

Minister Marjolein Faber van Asiel ging afgelopen vrijdag, voorafgaand aan de ministerraad, stevig tekeer tegen premier Dick Schoof. De bewindsvrouw (PVV) wilde de spreidingswet graag intrekken, maar de premier vond dat de bewindsvrouw de zaak niet goed had voorbereid en daarom plaatste hij de intrekking nog niet op de agenda van de raad. Faber brieste tegen de pers over Schoof: „Ik ben er gewoon klaar mee. Ik wil dolgraag de spreidingswet intrekken en Nederland wil dat ook. Die vertraging ligt aan hem.” Eerder in de week botste Faber ook al met minister Mona Keijzer over de huisvesting van asielzoekers.

Premier Schoof toonde zich vrijdag na afloop van de ministerraad ontevreden over al die openlijke ruzies. Hij wil dat er niet langer wordt gelekt en heeft zijn collega’s daarop aangesproken. Schoof maakte van zijn hart ook geen moordkuil: „Daar baal ik ongelooflijk van.”

Ondanks de verzuchting van Schoof keerde de rust niet weer. Faber kwam begin deze week weer in het nieuws. Nu omdat ze weigert haar handtekening te zetten onder de voordracht voor een koninklijke onderscheiding van vijf mensen die zich inzetten voor asielzoekers en vluchtelingen. „Hun werk staat haaks op mijn beleid”, liet Faber publiekelijk weten.

Hoelang gaat dat nog goed?

De Stichting Gelijkwaardig Herstel (SGH), ooit opgericht door prinses Laurentien, gaat nog steeds rollebollend over straat met ambtenaren van het ministerie van Financiën. De stichting moet een hoofdrol krijgen in de afhandeling van de toeslagenaffaire, vindt de Tweede Kamer. Vorig jaar beschuldigden ambtenaren de prinses anoniem van „grensoverschrijdend” gedrag. Daarop trad Laurentien terug.

De afgelopen week lekte uit dat het ministerie een advocatenkantoor in de arm genomen heeft, omdat de prinses en mede-SGH-oprichter Gerd van Atten achter de schermen nog steeds de dienst uitmaken. Van Atten voelt zich door de actie „extreem onveilig”. Staatssecretaris Palmen heeft de Kamer toegezegd om uiterlijk over vier weken de Kamer te laten weten welke afspraken met de stichting zijn gemaakt.

Ondertussen doet zich een volgend probleem voor. Ambtenaren van het ministerie van Financiën zijn nog altijd bezig om helder te krijgen of duizenden toeslagenouders al dan niet terecht zijn aangemeld als gedupeerden.

Palmen kan dit hoofdpijndossier nog lang niet afsluiten.

De Tweede Kamer debatteert dinsdagmiddag- en avond over extra regels om misstanden in de uitzendbranche tegen te gaan. Het grootste deel van de woensdag is gereserveerd voor een discussie over de hoge inflatie in ons land. Donderdag meldt de agenda debatten over de omgang met vertrouwelijke informatie bij de politie en terrorismebestrijders en over een vuurwerkverbod.