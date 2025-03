Veel donaties tijdens ramadan voor hulp aan Gaza

Bij hulporganisatie Hasene is het aantal donaties ten opzichte van vorig jaar licht gestegen. De afgelopen maand is er ruim 1,7 miljoen euro opgehaald. „Dat is iets meer dan vorig jaar, terwijl er nu een dag minder is gevast”, zegt voorzitter Hüseyin Karataş. De organisatie kreeg van mensen vragen of ze specifiek voor Gaza of voor vluchtelingen in het oorlogsgebied konden doneren. „Ik denk dat de situatie in Gaza wel een rol heeft gespeeld in de hogere opbrengst.”

Stichting Internationale Humanitaire Hulporganisatie Nederland (IHH Nederland) heeft in totaal ruim 3,3 miljoen euro ingezameld. Een deel daarvan gaat naar noodhulp in Gaza. „We zagen veel individuele initiatieven waarvoor mensen via ons doneerden”, zegt Ayhan Arslantaş, vrijwilliger bij de organisatie. Hoeveel er precies voor Gaza gegeven is, is volgens hem moeilijk te zeggen. „Maar het was wel een hoofdthema dit jaar.”

Het geld dat IHH Nederland ophaalt gedurende het hele jaar wordt uitgegeven aan hulp in 38 landen. Tijdens de vastenmaand is al voor 350.000 euro aan voedselpakketten, maaltijden en kleding uitgedeeld. Dat bedrag is gekozen op basis van voorgaande jaren.

Eerder zei het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) al dat er meer geld is gedoneerd tijdens de ramadan dan voorgaande jaren. Hoeveel meer er binnen is gekomen bij de aangesloten ruim 380 moskeeën en tien moskeekoepels, kan voorzitter Muhsin Köktas niet zeggen.