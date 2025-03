Crisis CGK duurt voort; wat is de toekomst voor het kerkverband?

Videopodcast RDactueel

Afgelopen vrijdag is de synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken onder voorbehoud beëindigd. Over wat er is besproken en hoe het nu verder moet, spreekt Gijsbert Bouw in deze aflevering van RDactueel met Maarten Stolk en Addy de Jong, beide kerkredacteuren die de synode intensief hebben gevolgd.