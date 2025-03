Ontvoering kinderen Dalfsen vermoedelijk in ‘relationele sfeer’

De 11-jarige Leya’nyssa (Leya) en haar 6-jarige broertje M’qaydian (M’Qaydi) werden voor het laatst gezien op het station in Dalfsen. Rond 08.00 uur kreeg de politie een melding binnen van „een situatie” daar. Wat mensen daar mogelijk hebben gezien, deelt de politie eveneens niet. Ook wil de woordvoerder niet kwijt wie de melding van de vermissing heeft gedaan. „Die informatie is bij ons wel bekend, maar gaan we niet naar buiten brengen omdat dit onderzoeksinformatie is.”

Een half uur na het delen van de vermissing, zette de politie ook het Amber Alert in. Van beide kinderen werd een foto gedeeld, net als hun lengte en oogkleur. Het middel is ingezet omdat het de politie helpt veel mensen te bereiken om uit te kijken naar de kinderen, aldus de woordvoerder. Ze zegt dat „de context van deze ontvoering” ook reden was het alert in te zetten. „We maken ons echt zorgen om de kinderen, we weten niet waar ze zijn.”

Een eventuele lokale zoekactie wordt opgezet zodra de politie concrete aanwijzingen heeft die daar aanleiding voor geven.