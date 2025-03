Ambert Alert gegeven voor twee vermiste kinderen in Dalfsen

Binnenland

Voor twee kinderen die sinds maandagochtend 08.00 uur vermist zijn in Dalfsen is maandagmiddag een Amber Alert uitgegeven. Het gaat om het 11-jarige meisje Leya’nyssa en de 6-jarige jongen M’qaydian, die voor het laatst zijn gezien op het station van de Overijsselse plaats. Het Amber Alert en het politiebericht over de vermissing melden niet of de twee familie van elkaar zijn.