Ds. Prins neemt afscheid van hervormd Vriezenveen

Ds. Prins had als Schriftlezing 2 Timotheüs 2:1-13 gekozen. De tekst voor de verkondiging was vers 8a: „Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgestaan”. Dit was ook de tekst waarmee ds. Prins iets meer dan 38 jaar geleden werd bevestigd in zijn eerste gemeente, Werkhoven.

Ds. A. Prins. beeld herv. Vriezenveen

Na de zegen sprak ds. Prins een dankwoord uit. Vervolgens werd hij toegesproken door ds. L.P. Blom uit Rijssen namens de classis Overijssel-Flevoland, door ds. M.H. de Jong namens de algemene kerkenraad en door H. Harms, scriba van de wijkkerkenraad.

De gemeente zong ds. Prins Psalm 121:4 toe: „De Heer’ zal u steeds gadeslaan.”

Ds. Prins diende de hervormde gemeenten in Werkhoven (1987), Hoogblokland (1990), Veenendaal

(1998) en Vriezenveen (2014).