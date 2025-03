Burgemeester Oosterhout: geschrokken van vreselijk incident

„Met verbijstering en afschuw heb ik kennisgenomen van de heftige incidenten die vanmiddag hebben plaatsgevonden in Oosterhout.” Van Grootheest zegt mee te leven met de ooggetuigen „die deze heftige gebeurtenissen hebben zien gebeuren”.

Hij zegt zich te realiseren dat de situatie veel vragen oproept en ook onrust met zich meebrengt in de wijk waar het gebeurde. „Het onderzoek is nog in volle gang. Als burgemeester sta ik in nauw contact met de officier van justitie en met de politie.”

Hij roept iedereen op de rust te bewaren. „Laten we de politie alle ruimte geven om het onderzoek goed uit te voeren.”