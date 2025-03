De ingewikkelde wereld van de technologie

Als het gaat om technologie is Californië het ”land van de beloften”, met Silicon Valley als kloppend hart. Hier zag in de vroege jaren 70 de eerste pc het licht, ontwikkelden engineers van Apple zo’n twintig jaar geleden de eerste smartphone en zetten bedrijven op dit moment alles op alles om een vorm van kunstmatige intelligentie te ontwikkelen die de mensheid als het even kan in vermogens overtreft.

Wie de technologische ontwikkelingen in Californië een beetje volgt, ziet een voortdurende staat van opwinding en een koortsachtige zoektocht om ”the biggest next thing” te vinden – een oplossing waar niemand ooit aan heeft gedacht of zelfs om heeft gevraagd.

Dat zo’n vondst niet binnen bestaande wettelijke kaders past of zelfs heel nieuwe wetgeving vereist, is daarbij van ondergeschikt belang. Want, zo wordt in Silicon Valley en omstreken geredeneerd, je moet de vooruitgang niet laten hinderen door bestaande kaders. ”Move fast and break things”, is het heersende motto. Ofwel: innoveer en experimenteer zonder je iets in de weg te laten leggen. De scherven kunnen later wel worden opgeruimd.

Politiek

Introduceer die mentaliteit in de politiek en er kan een ingewikkelde situatie ontstaan: een waarin financieel gewin en burgerrechten met elkaar om voorrang strijden, en waarin de wetgevende macht zichzelf in de weg kan zitten in zijn hang naar innovatie.

Sinds Trump opnieuw president van de VS werd, doen technologiebedrijven er alles aan om bij hem in het gevlij te komen

Je hoeft je blik alleen maar van Californië naar Washington te verplaatsen om te zien hoe dat uitpakt: sinds Donald Trump opnieuw tot president van de Verenigde Staten werd gekozen, doen technologiebedrijven er alles aan om bij hem in het gevlij te komen – ook als dat ten koste gaat van waarheidsvinding en consumentenbescherming.

Het nieuwe Department of Government Efficiency onder leiding van techondernemer Elon Musk brengt het ”Move fast and break things”-motto zelfs letterlijk naar Capitol Hill. Het ministerie zet op muskiaanse wijze de kettingzaag in de bureaucratie. Als dat onwettelijk is, moet de rechter het ministerie maar terugfluiten, zo is de gedachte – al laat de recente praktijk zien dat ook de rechterlijke macht weinig gezag heeft onder de bewindslieden van Trump II.

Hoe hebben we ons te verhouden tot die werkelijkheid? In de afgelopen tijd verscheen een aantal boeken die licht kunnen werpen op de wereld van ”big tech” en de impact ervan op ons leven.